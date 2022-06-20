В Китае сократились продажи коммерческих автомобилей

В Китае продажи коммерческих автомобилей за первые пять месяцев года упали на 41,9%. Об этом заявили в ассоциации автопромышленников. С января по май предприятия выпустили на 39,4% меньше машин, чем за аналогичный период 2021 года, передает телеканал «Известия». На 12,2% снизилась реализация легковых транспортных средств.

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