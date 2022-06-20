Карта спецоперации на Украине 20 июня

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 20 июня можно в материале «Известий».

Так, в ходе брифинга 20 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что за сутки спецоперации было уничтожено 450 националистов, 13 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и девять беспилотников.

Конашенков также подчеркнул, что противник несет значительные потери.

«Так, с 19 мая, за месяц боев, одна только 14-я механизированная бригада ВСУ потеряла убитыми и ранеными больше 2100 человек. Из-за низкого морально-психологического состояния 800 человек, предназначенных для восполнения потерь этого соединения, отказались ехать в район боевых действий, обвинив офицеров в некомпетентности, взяточничестве и кумовстве при выплатах денежного довольствия», — добавил он.

Подробнее о ходе боевых действий и продвижении союзных войск — в онлайн-трансляции «Известий».