Более 2,5 млрд рублей вложат в производство конопли на Урале

В Свердловской области в развитие производства технической конопли за пять лет вложат 2,5 млрд рублей. Компания «Рустехкон» засеяла коноплей 15 га земли в Белоярском районе, и в следующем году рассчитывают увеличить площадь посадок.

В планах «Рустехкона» — изготовление конопляного масла, муки и протеина, сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на главу региона Евгения Куйвашева.

Ранее стало известно, что в Свердловской области решили выращивать техническую коноплю для пополнения местного бюджета. В следующем году планируется увеличить посевную площадь в десятки раз.

В начале июня сообщалось, что 52-летнего жителя Мелекесского района Ульяновской области обвинили в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Нарушителю грозит до 10 лет лишения свободы.