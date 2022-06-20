Синоптик пообещал москвичам дождливую и нежаркую рабочую неделю

На неделе с 20 июня москвичей ожидает дождливая и нежаркая погода. Об этом в понедельник заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение рабочей недели жаркая погода не прогнозируется, температура будет около нормы. Москва в понедельник окажется в тылу циклона, воздух будет с северо-запада, температура до +20...+22 градусов», — рассказал он ТАСС.

Синоптик предупредил, что со вторника температура воздуха понизится. Так, в Московской области ожидается до +15 градусов и дожди. Со среды плотность облаков увеличится, и пойдут сильные дожди.

«В четверг характер особо не изменится, но чуть теплее — +20...+22 градуса», — рассказал он.

Вильфанд отметил, что потепление в Москве ожидается с субботы, 25 июня — воздух может прогреться до +25 градусов и выше.

Ранее в этот день в Гидрометцентре сообщили, что 20 июня москвичей ожидает облачная погода, небольшой дождь и до +22 градусов. На территории Московской области синоптики прогнозируют от +18 до +23 градусов в дневное время суток и до +12 градусов — в ночное.

19 июня ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой будет погода в столичном регионе в конце июня. По его словам, ожидаются дожди, а в последнюю неделю месяца воздух прогреется до 30 градусов тепла.