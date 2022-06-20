Банкир спрогнозировал снижение выдачи ипотеки на 15-20% по итогам года

Выдача ипотеки по итогам 2022 года будет суммарно меньше на 15–20%, чем в прошлом году, спрогнозировал в интервью «Известиям» председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов. Такое сокращение произойдет несмотря на распоряжение президента снизить ставку по льготной программе с 9% до 7%, считает топ-менеджер. Он пояснил, что у людей остаются опасения по поводу своей работы, будущего — ситуация менее определенная, чем в прошлом году.

«Конечно, 2 п. п. снижения ставки — с 9% до 7% — это для ипотечного заемщика очень большая разница. При ипотеке люди даже за полпроцента реальной стоимости кредита борются, обращают на это внимание. Конечно, это даст определенный стимул. Тем не менее мы должны без иллюзии понимать: спрос в этом году будет меньше, чем в 2021-м. Выдача ипотеки, я думаю, по году будут суммарно меньше на 15–20%, чем в прошлом году», — заявил Михаил Задорнов.

Он добавил, что в 2021 году недвижимость в России подорожала примерно на 18-20%, но по итогам 2022-го цены замедлят рост.

«В этом году такого роста не будет, потому что сокращение спроса заставляет застройщиков держать цены. Скачки могут быть только в отдельных регионах. Также надо учитывать, что выросла себестоимость самой стройки. Поэтому, конечно, такого влияния, как в 2020–2021 годах, ипотека на рост стоимости квадратного метра оказывать не будет. Цены на недвижимость замедлят темп роста», — ожидает предправления банка «Открытие».

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