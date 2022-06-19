В московском регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности

В Москве и Московской области объявлен «желтый» уровень погодной опасности. По данным синоптиков, 19 июня в столичном регионе ожидается сильный ветер порывами до 15 м/с и гроза. Днем в Москве температура воздуха будет от +23 до +25 градусов, ночью столбик термометра опустится до +14, передает телеканал «Известия». Неблагоприятные условия сохранятся в столичном регионе до вечера.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.