В Туапсе сухогруз под флагом Камеруна запросил аварийно-спасательные работы

Сухогруз Lider Bulut под флагом Камеруна, находящийся в Черном море в районе Туапсе Краснодарского края, запросил проведение аварийно-спасательных работ. Об этом 19 июня сообщает Росморречфлот.

Накануне экипаж судна, загруженного фруктами, сообщил о нарушении балластной системы и запросил помощь при проведении ремонта, чтобы избежать переворачивания.

Столкновений судна с другими судами не было, своими силами экипаж провел ремонт системы, на время проведения работ портом Туапсе был выделен буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. Вечером в субботу капитан Lider Bulut попросил буксирами довести сухогруз до причала и поставить на мель.

После этого ситуация с судном стабилизировалась. Информации о том, что сухогруз терпит бедствие, не поступало.