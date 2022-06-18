Реклама
Прямой эфир
Пресс-релизы
Перспективы и задачи креативных индустрий обсудили на итоговой пленарной сессии Форума креативного бизнеса
Происшествия
Очевидцы сообщили о терпящем бедствие судне в районе Туапсе
Спорт
Теннист Даниил Медведев вышел в финал турнира АТР в Германии
Общество
Пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани студентов отпустили домой
Культура
Джонсон выступил за проведение «Евровидения-2023» на Украине
Наука
SpaceX запустила ракету с разведывательным спутником для германских военных
Общество
Терапевт назвал опасные для детей дачные цветы
Интернет
Минцифры установит российским корпорациям ограничения на внутренние IT-разработки
Культура
Гай Ричи снимет фильм «Геркулес» для студии Disney
Спорт
Сестры Аверины пропустят международный турнир по гимнастике в Испании
Интернет
Минцифры призвало срочно наращивать экспорт IT-решений в дружественные страны

Сухогруз под флагом Камеруна попросил помощи у берегов Туапсе

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под городом Туапсе Краснодарского края запросил помощь сухогруз Lider Bulut под флагом Камеруна. Кадры с места происшествия появились в Сети в субботу, 18 июня.

«Сухогруз с фруктами, сообщил о нарушении балластной системы, крен 10 градусов, столкновений не было, своими силами проводился ремонт системы, на время проведения работ портом Туапсе выделен буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. В 21:00 капитан попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, капитан запросил помощь, чтобы избежать переворачивания судна.

Сейчас ситуация с судном стабилизировалась. Информации о том, что оно терпит бедствие, нет.

12 мая береговая охрана США сообщила, что в результате крушения корабля у берегов Пуэрто-Рико погибли не менее 11 человек. Также был найден 31 выживший. Судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико, на борту находились, предположительно, нелегальные мигранты.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022