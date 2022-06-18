Сухогруз под флагом Камеруна попросил помощи у берегов Туапсе

Под городом Туапсе Краснодарского края запросил помощь сухогруз Lider Bulut под флагом Камеруна. Кадры с места происшествия появились в Сети в субботу, 18 июня.

«Сухогруз с фруктами, сообщил о нарушении балластной системы, крен 10 градусов, столкновений не было, своими силами проводился ремонт системы, на время проведения работ портом Туапсе выделен буксир для откачки воды, поступающей из-за поломки. В 21:00 капитан попросил буксирами довести его до причала и поставить на мель», — рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, капитан запросил помощь, чтобы избежать переворачивания судна.

Сейчас ситуация с судном стабилизировалась. Информации о том, что оно терпит бедствие, нет.

12 мая береговая охрана США сообщила, что в результате крушения корабля у берегов Пуэрто-Рико погибли не менее 11 человек. Также был найден 31 выживший. Судно перевернулось в 12 милях к северу от побережья Пуэрто-Рико, на борту находились, предположительно, нелегальные мигранты.