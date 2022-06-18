Ряд автопроизводителей выразил готовность возобновить работу в Калужской области

Некоторые иностранные автопроизводители готовы в ближайшее время возобновить работу в Калужской области. Об этом в субботу, 18 июня, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Трудно говорить о сроках (возобновления работы), потому что это очень сложный, комплексный процесс. Я не буду называть компании, но некоторые (автопроизводители) собираются в ближайшее время возобновить работу, другие — понимают, что в этом году им это вряд ли удастся, но они предпринимают все усилия, чтобы как можно скорее начать работу», — сказал Шапша в комментарии «РИА Новости» в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что в Калужской области находятся три автомобильных завода — «Фольксваген Груп Рус», «Вольво» и «ПСМА Рус», принадлежащий альянсу Stellantis и компании Mitsubishi. Сейчас ведутся переговоры со всеми автопроизводителями, которые нацелены на то, чтобы возобновить деятельность этих предприятий.

Губернатор подчеркнул, что приостановка предприятий прежде всего связана с нарушением логистических цепочек и поставок комплектующих.

Накануне Шапша написал в своем Telegram-канале, что восстановление работы калужского автопрома входит в число первоочередных задач. Эта задача была поставлена президентом России Владимиром Путиным по итогам прошедшего 16 июня заседания по автопромышленности. Губернатор также указал, что автопром в регионе был создан с нуля, в настоящее время он составляет существенную долю доходов областного бюджета и производства.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что производитель шин и автозапчастей из Германии Continental возобновил производство на расположенном в Калужской области предприятии. Причиной такого решения стали обязанности перед российскими сотрудниками Continental. Отмечалось, что речь идет о временном восстановлении производства «в случае необходимости». Нагрузка завода будет ниже, чем раньше, поскольку Continental «не преследует цели получения прибыли».

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. Об уходе из России объявили некоторые сети магазинов, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.