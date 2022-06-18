Умер художник Анатолий Канушкин

Художник и искусствовед Анатолий Канушкин скончался на 82-м году жизни.

По информации «Известий», Канушкин умер своей смертью в квартире в центре Москвы, где он проживал со своей супругой Марией Наумовой.

Анатолий Канушкин — живописец, график, искусствовед, педагог, член Союза художников с 1977 года. Основными жанрами работ художника были пейзаж, натюрморт, интерьер и портрет. Работы Канушкина находятся в Третьяковской галерее, Русском музее, музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. За свою жизнь он был участником 80 выставок.