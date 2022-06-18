Сечин предрек образование нового нефтяного рынка

Единый глобальный рынок мертв, все прежние институты и механизмы его регулирования действуют во внеэкономическом режиме, по сути, в режиме войны, заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин.

«В этих условиях невозможно переоценить роль России в формировании новой конфигурации рынков и новых институтов взаимодействия стран, стремящихся к независимости от диктата и санкционного произвола», — отметил глава компании, выступая с докладом «Новый мировой энергорынок: крестовый поход против российской нефти и где «Ноев ковчег»?»

По его словам, «руководство страны подчеркивает, что главной стратегической задачей является обеспечение экономического прорыва». При этом, продолжил Сечин, среди ведущих институтов и экспертов растет понимание того, что «цели экономической политики вообще не могут лежать внутри экономики».

«Наши цели — это достижение технологического суверенитета, повышение эффективности финансовой системы, которая должна от прикладной задачи «таргетирования инфляции» перейти к обеспечению роста экономики, стимулированию и упрощению кооперации с нашими настоящими, а не мнимыми партнерами в мире», — подчеркнул глава «Роснефти». Он заявил, что «движение к технологическому суверенитету уже началось с восстановления базовых производственных цепочек, нарушенных санкциями».

С его точки зрения, сейчас наблюдается движение к новой конфигурации нефтяного рынка, где формируется два контура цен: для дружественных стран — справедливая рыночная цена, и для недружественных, где к цене прибавляется премия, которая будет направлена «на погашение наших издержек, связанных с нарушением правил и обязательств нашими бывшими партнерами».