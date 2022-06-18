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Ростуризм введет стандарт «все включено» в отелях России

Стандарт «все включено» начнет действовать в отелях России в 2023 году
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Фото: ТАСС/Александр Зеликов
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В России, опираясь на мировой опыт, до конца года утвердят стандарты на услуги в отелях «все включено» и «ультра все включено». Они начнут действовать в гостиницах страны со следующего года. Об этом в субботу, 18 июня, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

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«Стандарты на услуги «все включено» и «ультра все включено» уже разработаны для всех категорий звездности. Их утвердят до конца года, и заработают они уже в следующем году», — сказала глава ведомства ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она отметила, что стандартизация нужна для повышения общего качества услуг в туризме.

Стандарты, в частности, включают наличие на территории отеля нескольких ресторанов. При этом один из них должен работать круглосуточно. Также должны быть отдельные детские комнаты, детская анимация и теплые бассейны. Те гостиницы, которые хотят работать по системе «все включено» должны будут соответствовать этим критериям.

Ранее, 16 июня, на полях форума Догузова призвала запустить электронные визы для туристов из 52 стран мира для привлечения в Россию иностранных туристов. Согласно приведенным ею данным, в этом году экспорт туризма упал до $2 млрд по сравнению с более $11 млрд в прошлые годы. Глава Ростуризма добавила, что несмотря на то, что среди этих стран есть и предпринявшие против РФ недружественные шаги, от оттока туристов Россия ничего не выиграет.

10 июня стало известно,что Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). В Ростуризме отметили, в свою очередь, что несмотря на выход России из UNWTO, страна остается на международной туристической арене и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.

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