Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России экспорт продукции АПК вырос на 16%
Спорт
Евролига продлила отстранение российских баскетбольных клубов
Общество
Глава Росприроднадзора назвала главной задачей решение проблемы очистки воды
Авто
АвтоВАЗ заявил о готовности обеспечить чиновников автомобилями
Мир
Воробьев и Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве Подмосковья и ДНР
Экономика
Минпромторг заявил о возможной продаже заводов IKEA в России со скидкой до 60%
Мир
В Южной Осетии назвали неизбежным объединение республики с Россией
Мир
Рожденные после 24 февраля в Запорожье дети автоматически станут гражданами РФ
Мир
Биржевая цена газа в Европе впервые с апреля превысила $1500
Мир
Мединский назвал трагедией для украинского народа паузу в переговорах с РФ
Общество
В России выявили первого заболевшего новым вариантом «Омикрона» BA.5
Сюжет:

Догузова призвала запустить электронные визы для туристов из 52 стран

Глава Ростуризма Догузова призвала запустить электронные визы для туристов из 52 стран
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в четверг, 16 июня, о важности привлечения в Россию иностранных туристов. В ходе выступления на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она отметила необходимость как можно скорее разморозить в России проект электронной визы для 52 стран.

Изменить визовый нажим: станет ли Россия туристической страной
К чему приведет расширение практики выдачи электронных виз на все субъекты РФ

«Если по прошлым годам смотреть, у нас экспорт туризма составлял больше $11 млрд, в этом году он упал до $2 млрд, это наш прогноз. Это деньги, которые иностранные туристы привозят в нашу страну. Поэтому нам очень важно выстраивать эти новые международные коридоры и привлекать к нам иностранных туристов. И здесь есть два ключевых направления. Первое — как можно скорее, не откладывая, запускать режим электронной визы для граждан 52 стран», — сказала Догузова.

По ее словам, эта мера позволит России привлечь туристов из этих стран и восстановить объем экспорта туристических услуг.

«Мы считаем, что сегодня нет препятствий, чтобы единую электронную визу удобную, быструю, запустить для 52 стран. Да, среди них есть недружественные, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу страну, откроют ее для себя, потратят здесь деньги, мы ничего не теряем, только приобретаем. Поэтому мы ждем всех туристов, будем рады, пусть приезжают, знакомятся со страной. Уверена, что они увезут только положительные эмоции, которыми будут делиться с друзьями», — заключила Догузова.

В 2020 году в России был принят законопроект, согласно которому с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз в режиме онлайн для граждан из 52 стран. Однако правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии COVID-19.

10 июня стало известно,что Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). В Ростуризме отметили, в свою очередь, что несмотря на выход России из UNWTO, страна остается на международной туристической арене и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022