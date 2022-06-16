Догузова призвала запустить электронные визы для туристов из 52 стран

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила в четверг, 16 июня, о важности привлечения в Россию иностранных туристов. В ходе выступления на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) она отметила необходимость как можно скорее разморозить в России проект электронной визы для 52 стран.

«Если по прошлым годам смотреть, у нас экспорт туризма составлял больше $11 млрд, в этом году он упал до $2 млрд, это наш прогноз. Это деньги, которые иностранные туристы привозят в нашу страну. Поэтому нам очень важно выстраивать эти новые международные коридоры и привлекать к нам иностранных туристов. И здесь есть два ключевых направления. Первое — как можно скорее, не откладывая, запускать режим электронной визы для граждан 52 стран», — сказала Догузова.

По ее словам, эта мера позволит России привлечь туристов из этих стран и восстановить объем экспорта туристических услуг.

«Мы считаем, что сегодня нет препятствий, чтобы единую электронную визу удобную, быструю, запустить для 52 стран. Да, среди них есть недружественные, которые в текущей ситуации предприняли ряд недружественных шагов. Но я считаю, что от того, что туристы из этих стран приедут в нашу страну, откроют ее для себя, потратят здесь деньги, мы ничего не теряем, только приобретаем. Поэтому мы ждем всех туристов, будем рады, пусть приезжают, знакомятся со страной. Уверена, что они увезут только положительные эмоции, которыми будут делиться с друзьями», — заключила Догузова.

В 2020 году в России был принят законопроект, согласно которому с которым с 1 января 2021 года должно было начаться оформление электронных виз в режиме онлайн для граждан из 52 стран. Однако правительство отложило запуск системы электронных виз из-за пандемии COVID-19.

10 июня стало известно,что Россия выходит из Всемирной туристской организации (UNWTO). В Ростуризме отметили, в свою очередь, что несмотря на выход России из UNWTO, страна остается на международной туристической арене и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм.