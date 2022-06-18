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Европейские ученые сообщили о разработке фотоиммунотерапии против рака

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Команда ученых из Великобритании, Польши и Швеции разрабатывает новый метод противораковой фотоиммунной терапии, который может стать альтернативой существующим вариантам лечения онкологических заболеваний. Об этом рассказала газета The Guardian 17 июня.

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Он будет уничтожать только пораженные клетки, не разрушая здоровые

Исследовательская команда, включающая в себя специалистов в области инженерии, физики, нейрохирургии, биологии и иммунологии, успешно протестировала на мышах фотоиммунотерапию.

Суть данного метода диагностики и лечения рака заключается во введении в организм пациента специального соединения, которое заставляет раковые клетки светиться в темноте, помогая хирургам удалять больше опухолей, чем при других методах терапии. Отмечается также, что фотоиммунотерапия также позволяет находить и уничтожать с помощью инфракрасного излучения раковые клетки даже крошечных размеров.

В случае успешного прохождения испытаний этот тип терапии станет пятым по счету способом борьбы с раком наравне с хирургией, химиотерапией, лучевой терапией и иммунотерапией, утверждает The Guardian.

В настоящее время ученые исследуют возможности применения нового метода терапии в лечении глиобластомы, а также детской нейробластомы.

«Фотоиммунотерапия может помочь нам воздействовать на раковые клетки, которые нельзя удалить во время операции, что может помочь людям жить дольше после лечения», — сказал доктор Чарльз Эванс, менеджер по исследовательской информации в Cancer Research UK.

Он подчеркнул, что для использования данной технологии в лечении людей придется решить многие технические проблемы, но выразил «взволнованность» и уверенность в перспективности терапии.

18 апреля пресс-служба Сеченовского университета сообщила о том, что ученые научного учреждения работают над цифровым алгоритмом диагностики узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии (КТ). Отмечается, что алгоритм поможет исключить человеческий фактор при анализе данных, а также определять рак легких на ранних стадиях. На данный момент успехи ученых заключаются в умении искусственного интеллекта распознавать подозрительные в отношении рака легких участки на КТ и дополнительно их подсвечивать.

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