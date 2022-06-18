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Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня заявил, что страна вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Он сказал, что в случае масштабной реализации права наций на самоопределение вместо 193 стран, входящих в ООН, может возникнуть более 500 или 600 стран.

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«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев.

По теме ситуации вокруг Украины лидер Казахстана сообщил, что в стране есть разные мнения.

22 февраля МИД Казахстана заявил, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит. Глава ведомства Мухтар Тлеуберди пояснил, что Казахстан «исходит из основ международного права и основных принципов устава ООН». Тлеуберди также сказал, что направление сил Организации договора о коллективной безопасности в ЛНР и ДНР исключено.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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