Токаев: Казахстан не признает независимость ДНР и ЛНР

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 17 июня заявил, что страна вряд ли признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Он сказал, что в случае масштабной реализации права наций на самоопределение вместо 193 стран, входящих в ООН, может возникнуть более 500 или 600 стран.

«Конечно же, это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И, по всей видимости, этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территорий, коими, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк», — сказал Токаев.

По теме ситуации вокруг Украины лидер Казахстана сообщил, что в стране есть разные мнения.

22 февраля МИД Казахстана заявил, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит. Глава ведомства Мухтар Тлеуберди пояснил, что Казахстан «исходит из основ международного права и основных принципов устава ООН». Тлеуберди также сказал, что направление сил Организации договора о коллективной безопасности в ЛНР и ДНР исключено.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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