Политолог отметил разочарование Путина в современной Европе

Президент РФ Владимир Путин окончательно разочаровался в современной Европе. Об этом 17 июня заявил политолог, директор Института новейших государств Алексей Мартынов по итогам выступления российского лидера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это разочарование сквозило. Это даже не разочарование, а сожаление о том, во что евробюрократия превратила Европу и ведущие европейские страны, которые сегодня действуют вопреки интересам своих граждан, вопреки здравому смыслу и вопреки просвещенной европейской мысли», — сказал он «Известиям».

Политолог отметил, что Путин много говорит о сложившемся многополярном мире, чему пытается сопротивляться группа западных стран.

«Но это уже сложилось, выстраиваются новые отношения, маршруты, логистика и всё остальное. А они пытаются цепляться за прошлое и, наверное, там и останутся, в этом прошлом», — констатировал Мартынов.

По его мнению, важно, что в этих новых условиях присутствуют логика внутреннего развития экономики, полная либерализация бизнеса, полная открытость вопреки прогнозам и навязанному нарративу глобальных медиа в рамках информационной войны.

«Сегодня это было дезавуировано: Россия открыта еще более, чем раньше. Принимаются дополнительные усилия», — отметил политолог.

Мартынов также обратил внимание на то, что красной линией через всё пленарное заседание прошло выделение важной роли Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) как конструкту безопасного развития.

«В контексте внутренних целей и задач — жить надо по средствам. Сколько заработал, столько и потратил. Опора на собственные силы и средства, а с другой стороны — амбициозные цели и задачи», — добавил он.

Путин выступил на ПМЭФ ранее в этот день. Там он, в частности, заявил, что Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет. По его словам, «бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу».