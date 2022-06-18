Про образы будущего

Как и прогнозировало АПЭК, глобальная проблематика в выступлении Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума была тесно взаимосвязана со стратегическими вопросами регионального и даже локального уровня. При этом продолжение курса на формирование национально ориентированных элит было органично дополнено месседжами, ориентированными на консервативные силы в других регионах мира (в том числе в западных странах).

Речь Владимира Путина была обращена к ведущим мировым политическим и бизнес-игрокам, которым близки такие принципы, как «деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам» — и в то же время вызывают тревожность попытки «законсервировать любыми средствами» практики эпохи однополярного мира. Например, подходы США и их союзников к обращению со странами вне «золотого миллиарда» как со своим «задним двором», где можно действовать в рамках логики управляемого хаоса, а не долгосрочных договоренностей. Фактически президент России вновь задает тему для глобальной дискуссии по выработке более стабильных основ для международных отношений — на основе адекватного консерватизма, но с учетом новой ситуации в мире.

Форум в Санкт-Петербурге еще раз продемонстрировал, что «экономический блицкриг против России», который рассматривался западными элитами как часть стратегии ее изоляции, потерпел поражение. Подтверждена перспектива евразийских интеграционных проектов (показательно участие в форуме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева), при этом активизируется работа и с регионами мира за пределами постсоветского пространства. Можно отметить приветствие участникам форума от председателя КНР Си Цзиньпина и президента Египта Абдель Фаттаха Ас-Сиси.

Важным фактором внутриполитической устойчивости России в условиях нынешнего санкционного кризиса стали шаги Владимира Путина, предпринятые им еще в 2020 году в рамках конституционной реформы, закрепившей курс на национализацию элит и усиление социальной составляющей экономической политики. Поэтому аспекты социальной политики, затронутые президентом в рамках социального и регионального блока выступления на ПМЭФ, демонстрируют не резкий разворот, а логичное продолжение проводимой политики.

Среди новых социальных инициатив — предложение главы государства еще раз снизить ставку по льготной ипотеке до 7%. Среди предложений по региональному развитию —– поручение Владимира Путина выделить дополнительные средства; часть из них поступит от продажи продукции АПК на внешних рынках, на цели комплексного развития сельских территорий в России. В фокусе внимания президента остается формирование комфортной городской среды, а также инфраструктурное развитие малых городов и исторических поселений. В частности, на реконструкцию и модернизацию сельских домов культуры в 2023–2024 годах планируется выделить 16 млрд рублей дополнительно.

Такое сочетание глобальных и локальных вопросов в рамках выступления президента не случайно. Россия формирует конкурентоспособный и детально проработанный образ будущего для мирового сообщества, строит вокруг себя обновленную международную коалицию на основе принципов здорового консерватизма, но не «консервации. Петербургский экономический форум-2022 — важная составляющая такой стратегии, которая имеет все шансы разрушить не только экономическую и политическую, но и информационную блокаду, создавая возможности для прямого обращения к широкой мировой общественности. Это долгосрочная работа, в которой не может быть немедленных результатов. Но и стиль Владимира Путина — игра вдолгую.

Автор — генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций

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