В Петербурге продолжается подготовка к «Алым парусам»

В Петербурге продолжается подготовка к главному празднику выпускников «Алые паруса».

В шоу примут участие танцоры и певцы, трубачи, барабанщики, гитаристы, но музыкальное сопровождение держат в секрете. Для участия в шоу юных талантливых артистов ищут по всей стране, но сам праздник давно перешагнул границы города и даже России.

Сцену праздника на Дворцовой от любопытных глаз не утаить. Площадка обрела свои очертания за несколько дней.

«Она стоит необычно, и у нее нестандартная геометрия. И даже когда приходишь, не сразу понимаешь, где же центр и где будут выступать наши артисты. И у этой сцены есть два планшета и как всегда еще подразумевается механика сцены», — рассказывает продюсер концерта на Дворцовой площади проекта «Алые паруса» Лидия Бутузова.

Огромные зеркала, сотни кВт звука, пиротехника, световые приборы: сцена буквально напичкана современными технологиями. Представление будет видно всем, за это отвечают экраны, а благодаря подъемникам артисты будут взмывать над землей на 3 м. Уникальная площадка способна вместить около 80 тыс. зрителей.

Вместе с тем основное внимание, как всегда, будет приковано к акватории Невы, где пройдет белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами.

Впервые выпускники увидели «Алые паруса» в 1968 году. В 1990-х праздник не проводили, но в 2005 году торжество возродили АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга.

Сегодня над феерией «Алых парусов» работает команда из 2 тыс. человек. Всему миру «Алые паруса» покажет Пятый канал. Телекомпания выиграла тендер на трансляцию праздника. В этом году праздник выпускников состоится 24 июня.