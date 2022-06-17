Водитель погиб после наезда на мачту освещения в Новой Москве

Водитель автомобиля скончался в результате наезда транспортного средства на мачту освещения в поселении Кленовское в Новой Москве. Об этом источник в правоохранительных органах сообщил в пятницу, 17 июня.

«Легковой автомобиль врезался в мачту освещения возле дер. Мешково в поселении Кленовское, в результате чего водитель погиб», — рассказал он агентству городских новостей «Москва».

Подробности инцидента выясняются.

Ранее, в среду, два автомобиля столкнулись на Покровском бульваре в Москве. В результате одна из иномарок врезалась в крыльцо здания, сообщает телеканал «360». Момент столкновения двух машин попал на запись камеры видеонаблюдения.

В ДТП пострадали два человека.

В начале июня сообщалось, что более 9 тыс. нарушений ПДД было пресечено в Москве в ходе скрытого наблюдения с начала года. Самыми частыми нарушениями стали, в частности, передвижение водителей на транспортных средствах с нарушением правил установки номеров и передвижение на транспортных средствах с нарушением норм тонировки.