Группа «Россети» будет расширять взаимодействие со странами Азии и Ближнего Востока

Глава группы «Россети» Андрей Рюмин назвал международное сотрудничество в сфере энергетики ключевым фактором успеха в преодолении вызовов сегодняшнего дня и объявил о том, что для повышения качества энергоснабжения корпорация планирует развивать сотрудничество с компаниями с Ближнего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии. Об этом Андрей Рюмин рассказал в ходе сессии, организованной ассоциацией «Глобальная энергия», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума.

Андрей Рюмин подчеркнул, что перед мировой энергетикой стоят серьезные вызовы: рост энергопотребления на фоне увеличения населения, волатильность рынков из-за непредсказуемых корректировок «правил игры» на международной арене, появление новых требований к качеству энергоснабжения и сервисов. «Это проблемы, с которыми сталкиваются сейчас энергетики во всем мире. Необходимо выработать решения, которые обеспечат надежность энергоснабжения в более сложных условиях. Поэтому очень важно развивать международное сотрудничество и научно-технический обмен.

Группа "Россети" намерена расширять взаимодействие с компаниями из стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Юго-Восточной Азии», — отметил Андрей Рюмин.

Также на сессии обсуждалась роль сетевого комплекса при изменении структуры энергобаланса. По оценкам Международного энергетического агентства, достижение долгосрочных целей устойчивого развития приведет к росту мировых расходов на электрические сети на 50% за 10 лет. В будущем увеличение доли возобновляемой энергетики потребует также повсеместного использования батарей и других систем накопления, например, аккумулирующих электростанций. При этом в ряде случаев целесообразно обеспечить транзит электроэнергии между регионами вместо строительства новой генерации.

В сессии также приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, международные эксперты и главы энергокомпаний.