Мощный ливень обрушился на Москву

На Москву в пятницу, 17 июня, обрушился мощный ливень.

Очевидцы публикуют кадры последствий удара стихии в социальных сетях: многие москвичи прячутся от дождя в переходах.

Ранее в этот день в столичном управлении МЧС предупредили москвичей о неблагоприятных метеорологических явлениях. Отмечалось, что жителей столицы ждет гроза, кратковременный дождь и усиление ветра до 15 м/с.

15 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил «Известиям», что москвичей ожидают ежедневные дожди с грозами до конца недели. Он отмечал, что 16 и 17 июня столбики термометров поднимутся до +19... +24 градусов, что в целом будет соответствовать климатической норме.