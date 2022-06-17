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Мощный ливень обрушился на Москву

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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На Москву в пятницу, 17 июня, обрушился мощный ливень.

Очевидцы публикуют кадры последствий удара стихии в социальных сетях: многие москвичи прячутся от дождя в переходах.

Ранее в этот день в столичном управлении МЧС предупредили москвичей о неблагоприятных метеорологических явлениях. Отмечалось, что жителей столицы ждет гроза, кратковременный дождь и усиление ветра до 15 м/с.

15 июня ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил «Известиям», что москвичей ожидают ежедневные дожди с грозами до конца недели. Он отмечал, что 16 и 17 июня столбики термометров поднимутся до +19... +24 градусов, что в целом будет соответствовать климатической норме.

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