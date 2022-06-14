Москвичам пообещали ежедневные дожди с грозами до конца недели

В среду, 15 июня, в Москве и области ожидается похолодание, температура воздуха составит +23 градусов. Об этом 14 июня «Известиям» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, на предстоящей неделе ожидаются ежедневные дожди с грозами, исключением станет только четверг.

«В среду станет немного прохладнее и температура зафиксируется в пределах +18... +23 градусов тепла. У нас каждый день будут идти кратковременные дожди с грозами, за исключением четверга. 16 июня столбики термометров поднимутся до +19... +24 градусов. В пятницу климатические показатели сохраняться на том же уровне. В целом погода будет соответствовать климатической норме», — добавил специалист.

Ранее во вторник в Москве и Подмосковье из-за грозы ввели «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение действует с 16:00 14 июня до полуночи 15 июня в Москве. В области оно продлится с 12:00 вторника до 00:00 среды.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на текущей неделе прогнозируется солнечная погода с кратковременными дождями. Он также отметил, что купальный сезон в столице уже открыт: температура воды в Москве-реке прогрелась до +20 °С.