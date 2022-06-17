Артемий Лебедев побывал на Арт-кластере «Таврида» в Крыму

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев 16 июня побывал на площадке арт-кластер «Таврида» в Крыму, где в эти дни проходит образовательный заезд «Кириллица». Дизайнер и блогер рассказал участникам арт-школ о дизайне будущего, полезных в работе программах, TikTok, хейтерах и о своей мечте разработать дизайн современной церкви.

Артемий Лебедев поднял тему нового подхода к получению знаний и сравнил традиционные и современные форматы образования: «TikTok — это лучшая образовательная платформа на свете. Это не то место, где пляшут девочки, там можно изучить химию, археологию, кулинарное искусство, автомеханическое дело — всё, что угодно. Тратишь буквально полчаса, чтобы показать, какие у тебя интересы в любой области знаний. Например, можно найти TikTok про лингвистику, где просто какой-нибудь профессор будет тебе за две минуты объяснять очень важные, фундаментальные вещи, что будет в тысячу раз интереснее любой лекции по методичке. Знания не имеют никакого отношения к учебным часам. Знание состоит из того, что ты взял и что-то понял, увидел определенные единицы, прочертил между ними линии, у тебя проявился рисунок, и ты понял про жизнь что-то такое, чего минуту назад еще не знал».

Рассказывая о трендах в дизайне, Артемий представил программы, которыми пользуются в его студии. Первая их них — агрегатор Mockups, предназначенный для визуализации элементов фирменного стиля на любых объектах. Вторая технология — Николай Иронов 2.0 — может самостоятельно создавать оригинальные логотипы для заказчика. По словам Лебедева, планируя свое образование, нужно учитывать, что такие технологии выходят на рынок, а значит, дизайнерам нужны будут другие компетенции.

Артемий Лебедев затронул тему негатива в соцсетях. По его мнению, любую обратную связь от аудитории представитель креативной профессии должен воспринимать как благо: «Хейтеры — это как микробы. Хейтеры полезны, потому что они создают биоразнообразие. Если у вас нет хейта, значит, вы ничего не делаете, значит, вас никто не любит, не смотрит, значит, вы зря тратите время. Без хейтеров нельзя».

На заезд «Кириллица» приехали творцы нового для арт-кластера «Таврида» — иконописи. На вопрос одной из участниц о том, как, по мнению Артемия, должна выглядеть иконопись в современности, он ответил: «В течение всей жизни я мечтаю поучаствовать в дизайне современной церкви. И не потому, что мой прапрадедушка был иконописцем в Греции, а потому, что эта тема меня лично очень заботит».

Напомним, 12 июня на «Тавриде» в Крыму заездом «Кириллица» открылся новый образовательный сезон. 400 молодых профи со всей России прокачивают свои навыки в арт-школах народного искусства (хореография и музыка), русского языка и современной литературы, цифровизации и IT-технологий, а также иконописи и шрифтового дизайна. Финальной работой участников станет масштабное фолк-шоу «Кириллица» о жизни народов России. Постановка будет показана 17 июня на пляже «Ракета» в бухте Капсель.