В Минздраве России заверили в обеспечении всех пациентов инсулином

Все пациенты с сахарным диабетом, нуждающиеся в инсулинотерапии, могут получать инсулины бесплатно за счет средств государства. Перерегистрация цены никак не скажется на лекарственном обеспечении этой категории пациентов. Об этом рассказали «Известиям» в пресс-службе Минздрава России.

Там добавили, что все обязательства перед пациентами будут выполнены.

Накануне «Коммерсантъ» сообщил, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в конце мая–начале июня согласовала повышение предельных цен на ряд позиций инсулинов на 5,5–28%. Отмечалось, что значительно подорожать могут инсулин лизпро, двухфазный инсулин аспарт и двухфазный человеческий генно-инженерный инсулин. Эти препараты составили, по данным RNC Pharma, 11% от всех продаж инсулинов в РФ в прошлом году. О повышении стоимости инсулинов просили компании «Герофарм», «Медсинтез» и Novo Nordisk. Мера необходима из-за роста производственных расходов, пояснили в ФАС.

В пресс-службе Минпромторга сообщили «Известиям», что государство перерегистрировало цену на инсулин, чтобы не допустить дефицита на рынке, но перерегистрация отпускных цен не отразится на льготной категории граждан. Льготники бесплатно обеспечиваются инсулинами как за счет средств федерального, так и регионального бюджета.

В ведомстве напомнили, что государство может перерегистрировать цены на препараты из перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в сторону увеличения, если есть дефектура таких препаратов, либо риски ее возникновения (на основании заключения Росздравнадзора и анализа ФАС).

В министерстве рассказали, что долгое время цены на такие препараты не поднимались выше уровня инфляции, что в итоге привело к стойкой дефектуре низкомаржинальных, но востребованных препаратов — фуросемида, бензилпеницилина, препаратов гепаринового ряда. Повлияло и нарушение логистических цепочек, и необходимость замены сырья, материалов, комплектующих.

Как заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на встрече с депутатами Госдумы в конце марта, в России нет дефицита инсулина. По словам министра, в стране разработан механизм, обеспечивающий баланс между доступностью жизненно необходимых лекарств и рентабельностью для бизнеса. Его разработали совместно с ФАС и Минпромторгом.