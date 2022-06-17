Реклама
Прямой эфир
Мир
США намерены увеличить военные расходы на $45 млрд в 2023 году
Экономика
Эксперты предупредили о превышающем 80% скоплении рисков перестрахования
Экономика
Президент России назвал ключевые задачи автопрома страны
Мир
Байден назвал антироссийские санкции лучшим курсом для США
Общество
В ПФР объяснили механизм досрочного получения части пенсии
Общество
Синоптики спрогнозировали до 23 градусов выше нуля в Московском регионе 17 июня
Общество
Россиян предложили защитить от мошенничества при дистанционной торговле
Общество
Врач назвала первые признаки заражения клещевым энцефалитом
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью
Сюжет:

Ныряющих за едой оленей впервые сняли на видео в Приморье

0
Фото: telegram/«Земля леопарда» - дирекция заповедников
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Необычное видео с ныряющими в озеро пятнистыми оленями удалось получить сотрудникам национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае. Они уверяют, что подобный способ добывания пищи оленями не был описан мировой наукой ни разу. Соответствующие кадры были представлены в Telegram-канале парка.

«Рекордсменом среди копытных «дайверов» стал олень, продержавшийся под водой 18 секунд. В целом для самцов зарегистрировано 11 случаев погружения, для самок — 17. Время, которое животные находились под водой, варьировалось от двух секунд до 18 секунд, в среднем 8,7 секунды. Самцы в среднем находились под водой 7,2 секунды, самки – 9,5 секунды», — рассказали специалисты.

Звериные законы: каких животных надо спасать в России
Министр природных ресурсов заявил о необходимости принять срочные меры по сохранению 13 видов

Видео с оленями-ныряльщиками удалось сделать с помощью установленной у озера фотоловушки. Олени практически полностью погружаются под воду на длительное время, чтобы достать со дна водоема гидрофиты — водные растения, богатые полезными веществами и минералами.

15 июня специалистам Межрегиональной общественной организации (МРОО) «Центр тигр» передали детеныша редкого дальневосточного лесного кота, который остался без матери. Взрослая кошка погибла в ДТП, котенок тоже получил травмы. Его выхаживают специалисты центра.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022