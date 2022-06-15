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В Приморье из ДТП спасли детеныша редкого дальневосточного лесного кота

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Фото: siberian-tiger.ru
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Котенок редкого дальневосточного лесного кота остался без матери после того, как взрослая кошка погибла в ДТП. Животное передали специалистам Межрегиональной общественной организации (МРОО) «Центр тигр», которые выхаживают зверька.

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«Жители города Фокино в Приморском крае обнаружили сбитую автомобилем самку дальневосточного лесного кота с котенком и привезли их «Центр тигр». К сожалению, взрослая кошка погибла. После ветеринарного осмотра, врачи пришли к заключению, что котенок тоже получил травмы», — сообщили в центре.

Во время взвешивания выяснилось, что детеныш лесного кота весит 440 граммов. На процедуре он мяукал и осматривался. Специалисты не решаются давать прогнозы, выживет ли котенок, но обещают приложить для этого максимальные усилия.

5 июня сотрудники МЧС Приморского края спасли беспомощного жеребенка, которого нашли на берегу Японского моря в 30 км от села Максимовка. Животное было новорожденным, истощенным и наверняка погибло бы без помощи людей. Жеребенку дали имя Спасатель. Он живет в одном из сел.

В октябре 2021 года специалисты-зоологи вызволили из капкана тигренка, зная, что поблизости за ними наблюдает мать-тигрица. Тигренок попал в барсучий капкан размером №3, использование которых запрещено правилами охоты. Мать-тигрица пыталась помочь детенышу, но не смогла. Тогда зоологи рискнули вмешаться.

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