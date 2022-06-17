Реклама
Прямой эфир
Общество
Россиян предложили защитить от мошенничества при дистанционной торговле
Мир
Президент Молдавии назвала минимальными контакты с Россией
Общество
Зампред Совбеза РФ рассказал о своей первой «Ладе»
Общество
Минпросвещения заявило о готовности рассмотреть альтернативы ЕГЭ
Мир
Госдеп назвал стратегию санкционного давления на Россию эффективной
Общество
Пожар в жилом доме в центре Москвы ликвидирован
Общество
В Санкт-Петербурге открыли новое здание архива РАН
Экономика
Новак заявил об отсутствии планов РФ на оплату экспорта нефти рублями
Стиль
Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн
Мир
Макрон призвал Украину вести диалог с Россией самостоятельно
Авто
Определены отечественные автомобили с лучшей остаточной стоимостью

Президент России назвал ключевые задачи автопрома страны

0
Фото: ТАСС/Рюмин Александр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выпуск отечественного автопрома оказался в 3–5 раз ниже по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил президент РФ Владимир Путин во время профильного совещания в Санкт-Петербурге 16 июня. На фоне сложившейся ситуации он поставил перед правительством несколько задач, которые должны помочь отрасли. В частности — создать в России важные инженерные разработки и ноу-хау, узнали «Известия».

За день до пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин в Константиновском дворце лично встретился с представителями крупных предприятий, включая ПАО «Камаз» и АО «Автоваз», членами правительства и главами ряда регионов, чтобы обсудить ситуацию в автопромышленности. На встрече также присутствовал министр финансов Антон Силуанов.

Проще пустого: как автопром пытался бороться с кризисными явлениями в прошлом
Почему упрощенные модели не стали успешными

Российский лидер отметил, что партнеры автозаводов в РФ, несмотря на свои долгосрочные обязательства, приостановили поставки либо объявили об уходе с рынка, что отразилось на объемах выпуска продукции.

«Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже», — подчеркнул президент, признав, что ситуация действительно складывается непростая.

В этой связи Путин назвал две ключевые задачи в отрасли: обеспечить работу автомобильных заводов и «насытить рынок», обеспечив его легковыми автомобилями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Повысить автомобильность: когда в РФ изменятся цены на машины»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022