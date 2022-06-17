Президент России назвал ключевые задачи автопрома страны

Выпуск отечественного автопрома оказался в 3–5 раз ниже по сравнению с прошлогодними показателями, сообщил президент РФ Владимир Путин во время профильного совещания в Санкт-Петербурге 16 июня. На фоне сложившейся ситуации он поставил перед правительством несколько задач, которые должны помочь отрасли. В частности — создать в России важные инженерные разработки и ноу-хау, узнали «Известия».

За день до пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Путин в Константиновском дворце лично встретился с представителями крупных предприятий, включая ПАО «Камаз» и АО «Автоваз», членами правительства и главами ряда регионов, чтобы обсудить ситуацию в автопромышленности. На встрече также присутствовал министр финансов Антон Силуанов.

Российский лидер отметил, что партнеры автозаводов в РФ, несмотря на свои долгосрочные обязательства, приостановили поставки либо объявили об уходе с рынка, что отразилось на объемах выпуска продукции.

«Уже отражается: по сравнению с показателями годом ранее, в марте текущего года выпуск отечественного автопрома оказался в три раза ниже, а в апреле — в пять раз ниже», — подчеркнул президент, признав, что ситуация действительно складывается непростая.

В этой связи Путин назвал две ключевые задачи в отрасли: обеспечить работу автомобильных заводов и «насытить рынок», обеспечив его легковыми автомобилями.

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