«Вы увидите разительные изменения»

Глава проектного офиса по созданию музейно-исторического парка «Остров фортов» в Кронштадте Ксения Шойгу на полях ПМЭФ рассказала «Известиям» о том, как преобразится город в ближайший год, как будут решаться транспортные проблемы и что изменится для местных жителей после завершения проекта.

— Петербуржцы, гости города наблюдают за преображением Кронштадта, за воплощение проекта. Оцените, что уже сделано, что предстоит сделать и когда можно будет говорить о завершении проекта?

— Сделано достаточно много. В первую очередь собрана команда, которая с пылом и с таким юношеским энтузиазмом три года работает над бумагами и собранием инвестиций, доказывает, что действительно это перспективный регион развития города Санкт-Петербург.

Если говорить про какие-то количественные показатели — собрано порядка 90% всего финансирования: государственные источники, как городские, так и федеральные, меценаты и инвесторы. Сделан и согласован план развития территорий, открыты две очереди парка и готовится третья к открытию.

Фото: крондштат,рф

Начаты реставрация фортов, строительство конгрессно-выставочного комплекса и музея военно-морской славы, запущено проектирование всех инвестиционных проектов. Мы находимся в достаточно глубокой фазе передачи земель инвестору.

Если поделить проект на две части — одна документарно-денежная и другая транспортно-строительная, — то мы переходим к стройке. На данный момент проектный офис будет выполнять как роль помощника, так и контрольно-надзорную. Надеюсь, у нас не будет дополнительных вопросов с финансированием, так как эта задача проходила красной нитью на протяжении трех лет.

— То, что мы видим на земле, как это назвать? Это половина дела или треть?

— Думаю, что это как минимум половина, а может быть, и чуть больше. Сейчас дело в огромном количестве технических задач, но угрозы того, что проект не будет реализован, уже нет.

— Иностранные санкции повлияли каким-то образом на осуществление проекта?

— У нас были меценаты из арабских стран. Поскольку они не могу сказать что очень сильно поменяли свои взгляды на мировой арене, то и наши отношения с ними тоже не претерпели никаких изменений. Поэтому кроме, наверное, роста цен на строительные материалы, у нас так не выросло ничего.

— Хотел спросить как раз: на чьи деньги осуществляться проект «Остров фортов», а вы сами начали уже о нем рассказывать. «Остров фортов» можно назвать бизнес-проектом или это скорее социальный проект?

— АНО «Остров фортов» создано правительством города Санкт-Петербург и Министерством обороны. Мы юридическое лицо, которое в своем функционале не имеет задачи реализовывать или заниматься бизнесом, мы являемся неким центром сборки, который помогает развить эту территорию.

Разговаривая с городом, разговаривая с коллегами из курирующих министерств на федеральном уровне, с меценатами, инвесторами, защищая финансовую модель и доказывая то, что да, пускай это инфраструктурная, но все-таки доходность. Спрос на объекты, которые будут построены в Кронштадте, уже скоро будет совсем другим, нежели сейчас. Просто за счет того, что появится красивая территория, на которую будет приятно смотреть, гулять, проводить там время. Ну и, собственно говоря, жить, потому что там будет очень много функций, которые нужны не только кронштадтцам, но и жителям Петербурга.

Вы увидите Отдыхающие в парке «Остров фортов», Кронштадт Фото: РИА Новости/Андрей Бессонов

— Что изменится в Кронштадте в самое ближайшее время, в течение этого года?

— Будет закончен конгрессно-выставочный комплекс. Вы увидите разительные изменения в рамках облика фортов, первая атомная подводная лодка вернется на место своего постоянного базирования внутри музея, строительно-монтажные работы по нескольким инвестиционным проектам. Вероятнее всего, вы попадете на новогоднюю ярмарку, которая ежегодно устраивается в Кронштадте. Там будут горки, горячий кофе и, может быть, даже каток.

— То есть планы к Военно-морскому салону 2023 года завершить музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный комплекс в силе?

— Эти планы в силе. Мы идем в графике. Конечно, мы, как на любой стройке, идем с запасом. Но изначально так и предполагалось, поэтому ни отставаний, ни каких-то проблем со строительными мощностями мы не испытываем и, я уверена, не будем испытывать и далее.

— И к Военно-морскому салону 2023 года готовимся?

— Да, конечно, безусловно.

— Когда уже можно будет ступить на борт подлодки «Ленинский комсомол» без строительной каски?

— Думаю, что в конце этого года. Во многом сейчас уже закончен легкий корпус, лодка покрашена и теперь имеет черный цвет, как, в общем-то, и должна. На протяжении июля мы будем ее транспортировать уже внутрь музея, это очень сложная инженерная операция. Никто ее никогда не поднимал, такой объем, такой вес и такую длину. Кооперации из восьми предприятий ОСК работают над тем, чтобы эта задача была реализована. Параллельно с этим делает проект модификаций. Он на достаточно продвинутой стадии разработки, сейчас уже остались какие-то детали: что мы красим, что мы не красим, какие типы мы можем достать, какие надо будет восстанавливать с нуля. Многое нашли, поэтому надеюсь, что это будет сильно похоже на оригинал и с минимальным объемом восстановленных заново приборов.

— Кронштадт — город на острове, пробки на пути подъезда уже каждые выходные. Как это будет решаться? Парковки внутри города? Водные пути подъезда? Какие способы?

Вы увидите Отдыхающие в парке «Остров фортов» Фото: РИА Новости/Андрей Бессонов

— Во-первых, мы говорим про строительство дополнительных парковок. Их будет еще две со значительным объемом машино-мест только в этом году. Скорее всего, во II квартале мы выйдем из проектирования развязки, чтобы решить проблему «бутылочного горлышка». На данный момент проектируется порядка восьми элементов внутриквартальной инфраструктуры, которые позволят расширить сами дороги внутри острова, чтобы не было какого-то сужения по ходу движения.

Если говорить про водное сообщение, мы рассчитываем перевести порядка 45 тыс. туристов в сезоне. С учетом того что в прошлом мы перевезли 23 тыс. на фоне не очень теплого лета и антиковидных ограничений. На стенде Санкт-Петербурга обсуждали ход строительства шести катамаранов. Два из них мы уже увидим в следующем году. Они будут тематически сделаны исключительно под Кронштадт и водное сообщение с Петербургом, Петергофом.

— «Остров фортов» рассчитан на туристов, но хотелось бы понимать, что он будет означать для петербуржцев и кронштадтцев. Если вдуматься, что местные жители потеряют и приобретут? Какие плюсы для них?

— Они приобретут рабочие места. Там достаточно много рабочих мест будет с высокой степенью квалификации в разных направления. Музей — это такое сложное инженерное сооружение, поэтому нужны будут историки, ученые, которые будут исследовать различные эпохи и этапы, готовить новый контент, и, конечно, работники сферы гостеприимства.

Помимо этого, около 1,5 тыс. рабочих мест возникнет в связи с работой кластера. Когда мы говорим про дополнительные бонусы для кронштадтцев и для петербуржцев, это и фудкорт, где можно будет попробовать абсолютно разную кухню, и небольшой торговый центр.

В Кронштадте нет так называемого Дома быта, что с учетом проживания там порядка 43 тыс. человек весьма затруднительно. И это, кстати, сказывается на трафике, так как маятниковая миграция, она не только по выходным, в основном она с утра и вечером. Поэтому комфортная инфраструктура, рабочие места, размеренная жизнь.

— В заключение нашего разговора коротко о спорте. Что круче: бег, плавание или велосипед?

— Для меня, безусловно, бег. Но вообще истинный триатлет не должен отвечать на этот вопрос. Мне кажется, что триатлон сейчас растет значительными темпами. Наверное, это один из самых быстрорастущих видов спорта в массовом спорте. Рассчитываем на то, что будет больше стартов, делаем больше стартов. По сравнению с прошлым годом они увеличены почти в полтора раза. Надеюсь, что и дальше будем сохранять такую же динамику. А сегодня пробежали со всеми 5 км. Это было рано, но очень бодряще. И трасса была красивая, и с погодой повезло.