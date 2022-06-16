В прошлом году экономика Рунета выросла на 42%

В 2021 году экономика российской части интернета выросла на 42%. В 2022 году прогнозируют увеличение финансовых показателей на 11%. Количество русскоязычных пользователей Сети достигло 150 млн. Действия Запада открыли нашим компаниям новые возможности. Отечественная IT-сфера активно замещает иностранные продукты, сообщает телеканал «Известия». Иностранные конкуренты ушли из России, оставив пустую нишу. Продолжается сотрудничество с Ближним Востоком и Азией. Вместе с тем власти решают вопрос нехватки квалифицированных кадров. Для школьников организовали двухлетние курсы программирования. В 106 российских вузах открыли кафедры цифровых направлений. Ежегодный прирост количества IT-специалистов увеличат в 1,5 раза.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.