Бриллиантовую брошь фаворитки Николая I продадут за 12 млн

Аукционный дом «Литфонд» проведет торги, посвященные Императорской Российской армии и Красной армии. Особое место в коллекции занимают золотые знаки отличия — две фрейлинские броши, украшенные серебром и драгоценными камнями. Одна из них принадлежала Варваре Нелидовой — фаворитке Николая I. Будучи камер-фрейлиной императрицы, она стала матерью трех сыновей Николая I.

Придворные дамы имели особые знаки отличия с портретами императриц, украшенные драгоценными камнями: броши назывались фрейлинскими шифрами, или вензелями (шифрами с вензелем). Представленный к торгам фрейлинский шифр Варвары Нелидовой выполнен из золота, серебра и содержит три алмаза старинной бриллиантовой огранки 0,48 карата, а также 244 алмаза в огранке «роза» 2,85 карата.

На аукцион заявлен также еще один фрейлинский шифр — с монограммой в виде М, принадлежащей императрице Марии Федоровны, супруге государя Александра III и матери последнего российского императора Николая II.



К шифру сохранилась лента голубого цвета и оригинальный футляр мастерской «К.Э. Болин» с двуглавым орлом на крышке — знаком Поставщика Двора Его Императорского Величества (Санкт-Петербург, фирма «К.Э. Болин», 1880–1894 гг.).Шифр изготовлен из золота 583-й пробы, серебра 916-й пробы и 368 бриллиантов общим весом 9,9 карата, а также 34 алмазов в огранке «роза» общей массой 0,02 карата.

По словам гендиректора «Литфонда» Сергея Бурмистрова, подобные лоты на аукционном рынке крайне редки.

«Появление на торгах в России бриллиантового фрейлинского шифра —это большое событие, а уж сразу два шифра на аукционе... Думаю, такого совпадения не было ни на одном мировом аукционе, а в России на открытых торгах подобные уникальные вещи не продавались ни разу», — отметил представитель аукционного дома.

Стартовая стоимость лотов составляет, соответственно, 12 млн и 10 млн рублей.

В декабре прошлого года на аукционе Sotheby's продали уникальные диадемы, которые, как считается, носила жена Наполеона Бонапарта. Стоимость лотов составила $766 тыс.