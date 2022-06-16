Ростехнадзор и «Россети» договорились вместе совершенствовать законодательство

Ростехнадзор и ПАО «Россети» договорились взаимодействовать в области совершенствования нормативной базы. Глава ведомства Александр Трембицкий и гендиректор компании Андрей Рюмин подписали соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как пояснили в пресс-службе «Россетей», документ устанавливает принципы и порядок взаимодействия сторон при подготовке и рассмотрении предложений об изменениях законодательства.

По словам Рюмина, соглашение «предполагает углубление сотрудничества в вопросах актуализации нормативной базы по вопросам безопасного функционирования и развития электросетевого хозяйства». «Это послужит основой для дальнейшего совершенствования системы управления инфраструктурой и решения производственных задач в интересах потребителей», — подчеркнул он.

Также Ростехнадзор и «Россети» договорились о научно-техническом сопровождении вопросов, которые интересуют обе стороны, а также о развитии обмена на основе информационных систем, научно-практических семинаров, конференций и других мероприятий.

Руководитель Ростехнадзора, в свою очередь, отметил, что между компанией и ведомством «уже налажено тесное взаимодействие и плодотворная работа будет продолжаться».

Для реализации соглашения будут созданы совместные рабочие и экспертные группы.