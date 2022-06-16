В МГУ объяснили чрезвычайную демографическую ситуацию в России

Убыль населения в России продолжается, ситуацию можно назвать чрезвычайной, заявил в четверг, 16 июня, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников в беседе с «Известиями».

Ранее в этот день главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина заявила, что в России увеличился средний возраст женщины при рождении первого ребенка. Кроме того, по ее словам, молодые люди сегодня не хотят вообще вступать в половые отношения. По мнению Долгушиной, демографическая ситуация в России чрезвычайная.

Как объяснил Синельников, такая ситуация — это демографическое эхо падения рождаемости в эпоху экономического кризиса 1990-х годов. За это десятилетие число новорожденных в России упало примерно в два раза. А сейчас это поколение находится в том возрасте, когда наиболее высока интенсивность деторождения, причем этот период смещается к более старшим возрастам.

«Если сравнивать переписи 1989 и 2020 годов — за это время число первых браков и первых рождений уменьшилось в два раза, а средний возраст вступления в первый брак и средний возраст матери при рождении первого ребенка повысился на четыре года. Люди стали откладывать вступление в брак и рождение детей — вот и результат», — отметил специалист.

Синельников добавил, что убыль населения в стране продолжается. Она началась с 1992 года. В период с 1992 по 2021 год число родившихся оказалось на 16 млн меньше числа умерших, заключил эксперт.

9 июня президент страны Владимир Путин назвал демографию первой задачей государства. Он отметил, что жителей России должно быть больше и при этом они непременно должны быть здоровы.

В октябре 2021 года, по данным Минтруда, средний возраст рождения ребенка у женщин в России составлял 28 лет. По словам, замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, это связано с тем, что женщины нацелены на карьеру.

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал, что в стране в 2022 году родятся 1,37 млн детей. При этом в 2023-м этот показатель ожидается в пределах 1 млн 385,5 тыс. новорожденных, а в 2024-м — 1 млн 399,2 тыс.