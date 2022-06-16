Женщины в России стали позже рожать первого ребенка

В России увеличился средний возраст женщины при рождении первого ребенка. Об этом в четверг, 16 июня, заявила главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.

«У нас сместился пик рождаемости, то есть женщины начинают рожать первого ребенка лишь к 30 годам», — сказала она на сессии «Здоровье поколений в основе демографической политики» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Долгушина добавила, что сейчас молодые люди не хотят вообще вступать в половые отношения.

«Им некогда, они все зависимы от компьютерных игр, они застряли в детском возрасте, такой инфантилизм есть, и с этим тоже нужно что-то делать», — подчеркнула она.

Юбилейный 25-й Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня.

9 июня президент страны Владимир Путин назвал демографию первой задачей государства. Он отметил, что жителей России должно быть больше, и при этом они непременно должны быть здоровы.

В октябре 2021 года, по данным Минтруда, средний возраст рождения ребенка у женщин в России составлял 28 лет. По словам, замминистра труда и социальной защиты Елены Мухтияровой, это связано с тем, что женщины нацелены на карьеру.

В прошлом году Пенсионный фонд России (ПФР) спрогнозировал, что в стране в 2022 году родятся 1,37 млн детей. При этом в 2023 этот показатель ожидается в пределах 1 млн 385,50 тыс. новорожденных, а в 2024-м — 1 млн 399,20 тыс.