Росприроднадзор инициировал создание экологического интегратора Гриниум

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова инициировала создание уникального экологического интегратора Гриниум, который объединит общество, бизнес и государство для взаимодействия и организации комплексной системы, призванной сохранить окружающую среду, при этом каждый участник проекта сможет ощутить свой вклад и причастность к будущему планеты, получая уникальный код Green ID.

О новой инициативе глава ведомства сообщила в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы анонсируем платформу Гриниум через простой тест, пройдя который менее чем за 1 минуту, можно оценить, как вы влияете на планету. Что такое углеродный след человека и почему его нужно снижать. Идея очень простая – каждый из вас может повлиять на будущее планеты и предотвратить диноЗавтра. Что такое диноЗавтра – это будущее в мусоре и отходах, грязная и токсичная вода, которую невозможно пить. Но участники Гриниума могут это изменить», - сказала Радионова в рамках ПМЭФ.

Глава Росприроднадзора добавила, что в настоящее время в разработке находится аналогичное приложение по определению карбонового следа для бизнеса.

«Не случайно мы начали именно с климатической повестки. Ядром нашего портала будет определение экологического статуса Green ID», - сказала Радионова.

Она пояснила, что Green ID – это накопленные достижения за простые экологичные действия после их верификации.

«На основании Green ID у участников Гриниума появляется возможность получать преимущества, преференции и бонусы в банковской и страховой сферах, у компаний-партнеров проекта – ритейла, развлечений и сферы услуг. Green ID может создаваться не только физическими лицами, но и коммерческими организациями и НКО. Для этой категории пользователей предоставляется возможность информирования потребителей о «зеленой» повестке, открытости в части декларирования своих экологических стандартов и содействие в их продвижении. Самые активные участники и получат награды, в том числе денежные премии», - сообщила руководитель Федеральной службы в сфере природопользования Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что новый проект позволит создавать возможности для действий и их оценки, а общественные организации, участники сферы экопросвещения, экосервисы, коммерческий сектор, начиная от семейных кафе или секонд хенда и заканчивая промышленными объектами, могут присоединиться к новой платформе Росприроднадзора.

«Гриниум станет трамплином для стартапов, новых технологий, научных изысканий и проектов в области охраны окружающей среды и защиты экологии. Более 1000 российских исследований на тему экологии собрано нами, и мы знаем, что наука и исследовательская деятельность нуждаются в поддержке, которую мы можем обеспечить, в том числе привлечь финансирование на экопроекты», - сказала Радионова.

Глава Росприроднадзора подчеркнула, что Гриниум инициирован для малого и среднего бизнеса, промышленных предприятий, для тех, у кого экологическая ответственность, как ген, заложен в ДНК компании, кто внедряет ESG-стандарты или вовсе об этом не слышал ранее, но в нём есть «экология души».

«Теперь подробнее, как это работает на практике. Смотрите, наши авиаперелёты, поездки на автомобиле, отопление в доме, расход воды, освещения, вкусовые предпочтения, животная или растительная пища приводят к образованию парниковых газов или, другими словами, углекислого газа, так называемого углеродного следа, из-за которого не только повышается средняя температура на планете, но и в целом это ведёт к негативному воздействию на окружающую среду. Гриниум позволяет оценить этот вред и даст возможность улучшить свои показатели с помощью простых действий», - пояснила Радионова.

«Например, если вы сдадите один килограмм макулатуры на переработку, а не отправите на помойку, вы можете снизить свой углеродной след на 1,1 кг СО2е (условная единица, которую используют для оценки объёмов выбросов парниковых газов, в том числе для расчёта углеродного следа – Прим.Ред.). Если сдадите две футболки на переработку, что равняется одному килограмму одежды, вы экономите около 14,8 кг СО2е, что составляет примерно половину ежедневного углеродного следа россиянина. Помимо того, что вещь не окажется на свалке, она будет вовлечена во вторичный оборот, и это позволит сэкономить выбросы, которые были бы затрачены на производство материала с нуля» - пояснила Светлана Радионова.

Она подчеркнула, что служба Росприроднадзора не стоит на месте и видит будущее в изменениях на всех уровнях, включая взаимодействие власти, бизнеса и общества как эффективного инструмента экологичной жизни. На новом портале службы будет собрана вся оперативная информация природоохранного законодательства и инициатив, возможности снижения издержек для бизнеса, данные об экологических мероприятиях, участвуя в которых можно оценить эффект от своих действий, самые интересные работы победителей и призёров международной детско-юношеской премии ведомства «Экология – дело каждого».