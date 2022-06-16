На ПМЭФе обсудили вопросы развития сетевого комплекса

Министр энергетики Николай Шульгинов и гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин приняли участие в сессии «Электроэнергетика в период перемен» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Центральной темой обсуждения стала готовность отечественной энергетики к вызовам в условиях возросшего внешнего давления на экономику России. Шульгинов заверил, что, несмотря на происходящее, рисков в части подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду нет, работа по накоплению запасов топлива и выполнению ремонтов идет в штатном режиме.

«У нас идет рост электропотребления. Сегодня он составляет 2,5%. Он обеспечен соответствующим производством электроэнергии — рост примерно на 2,3%. Устойчивость нашей энергетики не должна вызывать сомнений. Мы проходили сложные периоды за последние 30 лет. Но эти ситуации мы преодолели и готовы к дальнейшему развитию», — заявил министр.

Глава ПАО «Россети», в свою очередь, поднял вопрос о локализации в России производства необходимых отрасли материалов и оборудования. Он отметил, что уровень импортозамещения группы «Россети» в последние годы превышает 90%. «Мы провели детальный анализ и выявили перечень критичной продукции, не имеющей аналогов. Ряд позиций уже удалось закрыть. Для поддержки российских производителей в условиях ограничений международной кооперации мы приняли оперативные решения по упрощению процедур аттестации оборудования», — подчеркнул Рюмин.

В сессии «Электроэнергетика в период перемен» также участвовали руководители субъектов РФ, главы энергокомпаний и отраслевых объединений. Выступавшие отметили, что вызов в виде усиления внешнего давления на экономику России требует точной расстановки приоритетов. Среди моментов, сдерживающих развитие сетевого комплекса, названы многолетняя проблема избыточной мощности, построенной по заявкам потребителей. Кроме того, участники обсуждения поднимали такие темы, как строительство электросетевой инфраструктуры для расширения Восточного полигона железных дорог, целевые программы повышения надежности, позволяющие преодолеть накопленный износ фондов в наиболее проблемных регионах.