Северный отток

Тщательно продуманные и четко проработанные западные санкции начинают давать плоды: поставки российского газа в ЕС сократились (на 26,7 млрд кубометров за первые 5,5 месяца этого года). Кто-то может сказать, что снижение поставок связано с падением спроса со стороны европейской промышленности и с тем, что цены на отечественное голубое топливо были в среднем выше котировок на западных биржах. Но этот довод легко опровергнуть, ведь санкции, ограничившие импорт технологий и оборудования, вынудили «Газпром» сократить прокачку по «Северному потоку».

С середины 2021 года мир находится в энергетическом кризисе. Но практически все лидеры западных стран усиленно делают вид, что проблемы в энергетике, а с ней и в экономике, начались только после февраля 2022-го. Такой подход легко объяснить с точки зрения политики, но он же загоняет Европу и США в тупик, так как заставляет предпринимать неадекватные нынешнему кризису шаги. Одной из таких мер стали многочисленные санкции, которые были введены против России.

Одна из составных частей этих рестрикций — различного рода ограничения на поставку технологий и оборудования для нефтегазовой отрасли. Впрочем, сейчас запреты не тотальные: одни страны ввели более мягкие санкции, другие — менее. Пока что мы можем сказать, что жесткость ограничений обратно пропорциональна зависимости страны от российских энергоносителей.

Компания Siemens не учла этого, когда отправляла оборудование с компрессорной станции «Портовая» (обеспечивает прокачку по «Северному потоку») на плановый ремонт в Канаду. Стоит пояснить, что на момент строительства этой станции Россия только начинала осваивать производство газоперекачивающих агрегатов (ГПА) большой мощности, поэтому для первого «Северного потока» была использована зарубежная техника. В дальнейшем на стратегически важных станциях ставили уже преимущественно российское оборудование.

К сожалению, забрать отремонтированную газовую турбину из Канады Siemens не смогла. А поскольку без ГПА перекачивать газ невозможно, «Газпрому» пришлось сократить прокачку по «Северному потоку» со 167 млн до 100 млн кубометров в сутки. Представители руководства Германии назвали это решение политическим. То есть с точки зрения немецкого правительства, законы физики и необходимость плановых ремонтов оборудования — это чисто политические вопросы.

Ремонты на «Северном потоке» проходят регулярно. Обычно — летом, так как это период наименьшего спроса. Нет ничего удивительного, что на нынешнее лето пришлась выработка межремонтного ресурса ГПА на «Портовой». Кроме того, были выявлены технические неисправности. Эти обстоятельства заставили «Газпром» еще больше сократить суточную прокачку — до 67 млн кубометров. Сейчас из восьми агрегатов на компрессорной станции могут работать только три.

Реакция европейского рынка была панической — сначала цены подскочили до $1100 за тысячу кубометров, а затем приблизились к отметке в $1300. Ирония ситуации заключается в том, что с мая газовые котировки в ЕС снижались, пока не достигли отметки порядка $925 за тысячу кубометров.

До этого момента на местном рынке росло предложение сжиженного природного газа (СПГ) и под давлением высоких цен сокращался спрос. Поставки российского газа тем временем снижались по двум основным причинам. Во-первых, из-за сокращения уровня потребления. А во-вторых, из-за того что цены на голубое топливо «Газпрома» в какой-то момент стали выше биржевых котировок.

Стоит оговориться, что приток СПГ в Европу обеспечивался рядом аномальных взлетов цен. Также этому поспособствовало то, что неожиданно для рынка топливо в Азии оказалось дешевле, чем в ЕС. Но по мере снижения европейских котировок уменьшалась и привлекательность этого рынка. нынешний взлет до $1300 за тысячу кубометров может обеспечить новый приток СПГ. Но здесь мы упираемся в специфику рынка сжиженного природного газа.

Перераспределение потоков с азиатского на европейское направление затронуло ограниченный — краткосрочный — сегмент рынка. Один из основных источников СПГ для этого сегмента — США. А возможности по расширению поставок у Штатов неожиданно сократились — произошла авария на заводе Freeport LNG.

За первые пять месяцев этого года в Европу с этого завода пришло 4,7 млрд кубометров газа. Объем годовых контрактов у него составляет 18,5 млрд кубометров. Это примерно 10% совокупного производства американского СПГ, планировавшегося на 2022 год.

Если бы завод могли вернуть в строй через три недели, то рынок потерял бы всего 1 млрд кубометров. Но сейчас речь идет о том, что частичное восстановление поставок с Freeport LNG возможно только через три месяца, а полноценное возобновление работы — не раньше декабря.

Но дополнительные объемы Европе нужны уже сейчас. Можно было бы увеличить прокачку российского газа по ГТС Украины, но это возможно только после того, как Киев снимет претензии по газоизмерительной станции «Сохрановка». Также не дремлет Азия, где цены начинают расти вслед за Европой. ЕС и АТР могут вовлечься в перетягивание ценового каната, стремясь приманить дополнительные объемы СПГ.

Газовое благополучие Евразии сейчас упирается в скромные дипломатические таланты немецкого руководства, которое пытается объяснить свою нужду правительству Канады, чтобы то разрешило ремонт и поставку оборудования для компрессорной станции «Портовая».

Маловероятно, что кто-то наконец заметит «слона в комнате» и даст (временное) разрешение на коммерческую эксплуатацию «Северного потока – 2». Так, высокие цены по долгосрочным контрактам на российский газ обеспечены на III, а может, и IV квартал 2022 года. Рост стоимости продолжит обеспечивать увеличение прибыли при сокращении экспорта.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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