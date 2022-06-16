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Глава Россотрудничества рассказал о работе в условиях санкций

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Глава Россотрудничества Евгений Примаков считает, что даже несмотря на антироссийские санкции название его ведомства не утратило актуальности. Об этом он заявил в интервью «Известиям» 16 июня на Санкт-Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ).

«У нас есть определенные известные проблемы с частью нашей аудитории на западе. Это считая не только Европу, но и США, и какие-то там дальние страны, типа Австралии, где мы вообще не были представлены никогда, там не было никаких культурных центров России. Но тем не менее все, что происходит в политике, сказывается и на гуманитарном сотрудничестве», — указал Примаков.

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Как рассказал глава Россотрудничества, в прошлом году его ведомство попало под санкции на Украине, а с началом военной спецоперации России по защите Донбасса довольно «странным образом» продолжает работу «Русский дом» в Польше, практически заморозилась работа таких же учреждений в Словении, Чехии, Словакии и Македонии. Главным же приоритетом сейчас для работы его агентства остается ближнее зарубежье — пространство бывшего СССР. И, несмотря на ни что, активно приходится работать и в Западной Европе, для сотрудничества открыты Африка и Азия.

Говоря о том, как Россия будет возвращаться в те зоны влияния, которые для нее сейчас временно закрыты в связи с антироссийскими санкциями, Примаков отметил, что туда «никто и не напрашивается».

«Мы же не можем принуждать людей изучать русский язык в западной Европе, или посещать наши выставки, мероприятия, симпозиумы, конференции и так далее. Мы многое поставили на паузу, мы очень во многих местах в западной Европе ушли в онлайн, и это не было что-то, что мы для себя сейчас открыли. Были два года пандемии, когда мы осваивали для себя виртуальное пространство вполне успешно, по-прежнему все работает более-менее», — отметил глава ведомства.

Что касается сотрудничества с США, Канадой и странами Европы, то Примаков отметил, что здесь работа строится не через культурные центры.

«Существуют многие проекты, научные обмены, образовательные программы растут, отсюда растет число молодых людей, которые едут учиться в РФ, в вузы по квоте правительства России, работают обменные программы. Все продолжает работать», — сообщил руководитель Россотрудничества.

10 июня первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в комментарии «Известиям выразил надежду, что Запад, страны Европы и США, переболеет «вирусом русофобии», и отношения вернутся в нормальное русло.

В октябре 2021 года Примаков сообщил, что вся деятельность Россотрудничества на Украине свернута. В частности, туда запретили поставлять книги, что было сделано еще до того, как Россия попала под санкции в этой стране.

До этого, 25 июня, глава Россотрудничества рассказал о проблемах, с которыми агентство столкнулось в своей работе в США и Чехии. Так, по его словам, в Штатах российское представительство, по сути, перестало функционировать из-за того, что сотрудникам пришлось уехать. Американская сторона попросту объявила, что не будет продлевать визы, подчеркнул Примаков.

Страны Запада продолжают вводить санкции против России на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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