Особый противопожарный режим отменят в Омской области с 18 июня. Об этом сообщает главное управление лесного хозяйства региона.

Согласно прогнозам, на основной территории Омской области прогнозируется второй (малый) класс пожарной опасности. Об этом пишет ИА «Город55». В связи с этим в выходные особый противопожарный режим отменяется. Лишь в Большеуковском, Знаменском, Ишимском, Седельниковском, Тарском, Тевризском и Усть-Ишимском районах особый режим сохранится до 25 июня.

Жителям региона напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. При выходе на пикник следует выбирать территории, очищенные от растительности и мусора. Также следует осторожно обращаться с открытым огнем.

В Липецке особый противопожарный режим установили до 30 июня. В городе действует запрет на разведение костров. Спасатели и сотрудники лесничества будут патрулировать территории, примыкающие к лесам, и пожароопасные участки.