Особый противопожарный режим установили в Липецке

В Липецке до 30 июня установлен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписала глава города Евгения Уваркина.

Высокий риск возникновения пожаров обусловлен потеплением. Во время особого режима в Липецке будет действовать запрет на разведение костров. Об этом сообщает GOROD48.

На пожароопасных участках и территориях, примыкающих к лесным массивам, планируется регулярное патрулирование спасателей и сотрудников лесничества. Рейды пройдет в Сселках, Желтых Песках, Новой жизни, в районе Силикатных озер и на других территориях. Готовность инженерной и водовозной техники обеспечат профильные ведомства по поручению администрации.

Днем ранее особый противопожарный режим отменили в большинстве районов Амурской области. Пожарная обстановка в регионе стабилизировалась в связи с изменением погодных условий под влиянием циклона.