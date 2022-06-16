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Дело по факту гибели мужчины при опрокидывании лодки возбудили в Карелии

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В Карелии возбуждено уголовное дело по факту гибели 58-летнего мужчины, который вместе с товарищами перевернулся на лодке. Об этом сообщает СУ СКР по республике.

Трагедия произошла 28 мая в Беломорском районе региона. По предварительным данным, четверо мужчин без спасательных жилетов вышли на трехместной моторной лодке в акваторию реки Летняя. В месте впадения реки в Беломорско-Балтийский канал лодка столкнулась с другим объектов, после чего перевернулась.

Трое мужчин выплыли на берег, четвертый утонул. Его тело было обнаружено 1 июня, на четвертый день поисков, пишет ИА «Карелinform».

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Все обстоятельства случившегося устанавливаются. Как отмечают следователи, трагедии можно было избежать, если бы лодка использовалась без нарушений правил эксплуатации.

15 июня сообщалось, что Следственный комитет начал проверку по факту гибели 40-летнего мужчины во время купания в Саратовской области. Местный житель зашел в воду в пьяном состоянии.

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