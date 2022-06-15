Житель Саратовской области утонул в пруду во время купания
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 40-летнего мужчины во время купания в Саратовской области. Местный житель зашел в воду в пьяном состоянии.
Трагедия произошла в селе Новая Алексеевка в Воскресенском районе. Две женщины и мужчина пришли к пруду Белявый и начали распивать алкогольные напитки. Спустя некоторое время мужчина решил переплыть пруд, пишет ИА «Взгляд-инфо».
Оказавшись в воде, отдыхавший начал тонуть. Его знакомые обратились за помощью к местным жителям. Мужчину вытащили на берег, врачи скорой помощи констатировали его смерть.
Следственный комитет назначил проведение судебно-медицинского исследования для определения точной причины смерти.
12 июня в Астраханской области утонул 16-летний подросток. Мальчик отправился к реке Ашулук вместе с друзьями и зашел в воду, хотя не умел плавать. Подросток не справился с течением.