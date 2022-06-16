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Netflix анонсировал реалити-шоу в стиле сериала «Игра в кальмара»
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Netflix анонсировал реалити-шоу в стиле сериала «Игра в кальмара»

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Фото: Siren Pictures Korea
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Американский стриминговый сервис Netflix анонсировал запуск реалити-шоу по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом сообщил Deadline.

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В компании пообещали, что новый проект станет крупнейшим из всех существующих реалити-шоу — в нем будут наибольшее число участников и крупнейший приз, пишет RT.

«Игра в кальмара» покорила мир благодаря захватывающей истории режиссера Хвана и культовым кадрам. Мы благодарны ему за поддержку, поскольку мы превращаем вымышленный мир в реальность в этом масштабном соревновании и социальном эксперименте», — приводит Life.ru слова вице-президента Netflix Брэндона Ригга.

По словам организаторов, авторы нового проекта хотят собрать под одной крышей 456 участников, которым предстоит бороться за награду в $4,56 млн, сообщает сайт kp.ru.

Испытания будут также вдохновлены событиями ставшего самым успешным проектом Netflix, но жизни и здоровью участников шоу, в отличие от сериала, ничто не будет угрожать. Как уточняет «Федеральное агентство новостей», некоторые игры будут похожи на соревнования из сериала, но ожидаются и новые конкурсы.

«Ставки высоки, но в этой игре самое худшее, что может случиться, — вы уйдете домой с пустыми руками», — подчеркнули в компании.

Для поисков конкурсантов запустили специальный сайт, где любой желающий со знанием английского языка может подать заявку на участие, отмечает сайт aif.ru.

Как сообщает REGNUM, шоу будет состоять из 10 эпизодов. Дата выхода проекта пока не называется.

В сериале «Игра в кальмара» рассказывается о тайной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют ею ради огромного денежного вознаграждения.

На этой неделе стриминговый сервис анонсировал второй сезон шоу. В продолжении зрители вновь увидят главного героя первого сезона Сон Ки Хун, снова появятся ведущий игры Хван Ин Хо и вербовщик, сообщает телеканал «360».

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