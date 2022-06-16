В Подмосковье выявили свыше 22 тыс. нарушений при покосе травы

В Московской области с середины апреля выявили больше 22 тыс. нарушений при покосе травы. Об этом 15 июня сообщается на сайте регионального правительства.

Ежегодный контроль за содержанием участков с зелеными насаждениями проводят инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области.

По словам руководителя управления в ранге министра Светланы Аиповой, все нарушения были занесены в мобильное приложение АИС МДП на платформе СКПДИ.

«Особенно запоздали с этим видом работ по содержанию в городских округах Коломна, Чехов, Серпухов, Шатура и Орехово-Зуевском городском округе», — приводит ее слова агентство городских новостей «Москва».

Она добавила, что устранены уже свыше 12 тыс. нарушений. Остальные данные направлены в администрации муниципалитетов для устранения.

По закону газоны скашивают, если высота травостоя превышает 20 см. Скошенную траву удаляют с территории в течение трех суток со дня проведения покоса, отмечает РИАМО.

6 июня стало известно, что дорожные службы Подмосковья уже провели химическую обработку полос отвода региональных дорог от борщевика более чем на 65%.По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, обработано уже свыше 400 км автодорог региона.