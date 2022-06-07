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Обработку дорог Подмосковья от борщевика выполнили более чем на 65%

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Дорожные службы Московской области уже провели химическую обработку полос отвода региональных дорог от борщевика более чем на 65%. Об этом в понедельник, 6 июня, сообщила пресс-служба Минтранса региона.

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По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, обработано уже свыше 400 км автодорог региона. Наибольший объем выполнен в Волоколамске и Клину, где обработано более 680 га.

Гержик отметил, что свыше 440 га обработали в Можайске, Рузе и Наро-Фоминске. В Дмитровском городском округе площадь обработки дорог от борщевика составила 270 га, сообщает телеканал «360».

За проведением работ следят с помощью автоматизированной системы контроля и планирования в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

Гержик уточнил, что полностью химическую обработку дорог от борщевика в Подмосковье планируется завершить 10 июня, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Химическая обработка гербицидами способствует остановке роста нежелательной растительности, а также прекращению ее дальнейшего распространения. После того, как завершится обработка территорий, дорожные службы начнут механический откос. Всего в регионе обработают более 3,5 тысячи га.

В конце мая стало известно, что в Московской области разработали уникальную смесь для уничтожения борщевика Сосновского. Препарат действует только на однолетние и многолетние двудольные сорняки. Вреда зерновым сельхозкультурам смесь не наносит.

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