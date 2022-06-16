На режиссера Красникова напали в центре Москвы

В центре Москвы в ночь на 16 июня было совершено нападение на режиссера и сценариста Игоря Красникова, известного по фильму «Выстрел».

По информации «Известий», неизвестные напали на Красникова и плеснули зеленкой в лицо, после чего скрылись на автомобиле.

Режиссер был вынужден обратиться за медицинской помощью. Оказалось, что у него сломан нос.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее, 6 июня, в петербургском театре «Зазеркалье» избили озвучивавшую российский мультсериал «Лунтик» актрису. Девушку ударил ее коллега, после чего она обратилась в медучреждение. Медики диагностировали у девушки ушиб головы и отправили на домашнее лечение.