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Озвучившую «Лунтика» актрису избили в петербургском театре

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Озвучивавшую российский мультсериал «Лунтик» актрису избили в петербургском театре «Зазеркалье» на улице Рубенштейна вечером в воскресенье, 5 июня.

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По данным «Известий», актрису ударил ее коллега, после чего девушка обратилась в медучреждение. Медики диагностировали у девушки ушиб головы и отравили на домашнее лечение.

Подробности произошедшего выясняются.

Голос актрисы знаком россиян не только по мультсериалу. Несколько лет назад девушка стала голосом петербургского транспорта.

В феврале двое неизвестных избили блогера Артема Авилова и отобрали у него 1,3 млн рублей. Инцидент произошел в Электростали. После нападения Авилов смог самостоятельно добраться до больницы, медики диагностировали у него сотрясение головного мозга и травму головы. Молодой человек обратился в полицию, возбуждено уголовное дело.

В том же месяце неизвестный избил экс-депутата Государственной думы Максима Шингарина, когда он подходил к своей машине возле офиса на Самотечной улице в центре Москвы. Полиция по факту нападения на Шингаркина возбудила уголовное дело. У Шингарина был диагностирован перелом скуловой кости со смещением. По информации «Известий», экс-депутату провели операцию.

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