В Санкт-Петербурге завершился первый день ПМЭФ

XXV ПМЭФ прошел в среду под эгидой лекарственной безопасности, передает телеканал «Известия». На форуме рассказали, что в стране нет проблем с медикаментами, запасов лекарств для льготников хватит еще на 6–9 месяцев. Большинство россиян выбирают отечественные лекарства. Также на площадке обсудили развитие туризма в нашей стране. На форуме подписано соглашение между конгрессно-выставочным бюро Петербурга и фондом «Росконгресс». Сотрудничество предполагает, что в Северной столице будут развивать деловой туризм. ПМЭФ уже 25 лет является основной площадкой для решения важнейших экономических вопросов.

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