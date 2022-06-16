«Известия» рассказали об истории праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Кульминация первого праздника ленинградских выпускников. В 1969 году на «Алых парусах» прошел парад кораблей, передает телеканал «Известия». Согласно либретто, флотилия с «живыми картинами» входит в Неву между Дворцовым и Троицким, который раньше назывался Кировским мостами. Ответственным за праздник был ленинградский Дворец пионеров. Первые праздники собирали по 20 тыс. выпускников ежегодно.

Сейчас праздник — главная ночь выпускников всей страны. «Алые паруса» возродили в 2005 году АО «АБ «Россия», Пятый канал и правительство Санкт-Петербурга. Главной ночи выпускников дали второе дыхание. Сегодняшние номера удивляют самого взыскательного зрителя. Каждый год команда «Алых парусов» создает сказку заново.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.