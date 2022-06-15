«Мегафон» и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике

«Мегафон» будет сотрудничать с ПАО «Россети Ленэнерго» в области инновационных проектов. Соответствующее соглашение подписано в среду, 15 июня, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Согласно документу, компании будут обмениваться опытом, определять потенциальные направления для внедрения инновационных продуктов в области электроэнергетики, а также тестировать цифровые решения в рамках пилотных проектов. В частности, речь идет о сервисе «Интеллектуальная обработка вызовов», позволяющем автоматизировать работу контактного центра, настроить информирование клиентов и освободить сотрудников от части рутинных задач. Еще одно решение — «Мобильный ID», который поможет сделать регистрацию и вход на сайты сетевых компаний более удобным благодаря простой идентификации по номеру телефона без запоминания логинов и паролей.

Кроме того, как рассказали в пресс-службе «Мегафона», компания готова предложить «Россети Ленэнерго» решения на базе технологии интернета вещей (Internet of Thing, IoT), которые помогут «бороться с несанкционированным потреблением электроэнергии — аналитика на основе датчиков IoT оперативно даст сигнал об аномальных показаниях с приборов учета». Сейчас стороны ведут переговоры о возможности проведения пилотных проектов, чтобы протестировать эффективность технологии в сфере электроэнергетики.

Гендиректор «Мегафона» Хачатур Помбухчан отметил, что компании «связывает давнее сотрудничество в области услуг мобильной и фиксированной связи». «Мы видим, что партнеры активно внедряют цифровые решения в свои процессы, и готовы предложить актуальные продукты, направленные на качественные коммуникации с клиентами, защиту от киберугроз и решение других задач», — подчеркнул он.

По словам руководителя ПАО «Россети Ленэнерго» Игоря Кузьмина, «применение современных информационных технологий в энергетическом комплексе — важнейшее направление для дальнейшего развития отрасли». «Мы строим высокоавтоматизированные объекты, создаем интеллектуальные сети, всё большее значение приобретает укрепление информационной безопасности», — добавил он.