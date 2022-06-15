Пожилой якутянке вынесли приговор за хранение 5 кг найденного золота

Суд в Якутии вынес приговор пенсионерке из Нерюнгри, которая нашла в лесу более 5 кг золота и 1 кг серебра и оставила их у себя на хранении. Об этом сообщает Нерюнгринский районный суд.

По словам женщины, она обнаружила в лесу природное рассыпное шлиховое золото с расчетной химической чистой массой золота 5360,4 г и серебра — 1283,3 г. Драгметаллы пенсионерка привезла домой, а затем передала своему знакомому, который не знал о ее преступных намерениях, пишет ИА SakhaNews.

Нерюнгринский районный суд в декабре 2021 года признал женщину виновной в незаконном хранении и перевозке драгметаллов (ч. 4. ст. 191 УК РФ). На тот момент общая стоимость золота превышала 21 млн рублей, а серебра — более 60 тыс. рублей.

Как уточняет ИА YakutiaMedia, суд назначил пенсионерке наказание в виде полутора лет лишения свободы с испытательным сроком на один год. Также она должна выплатить штраф. Его сумма не называется, однако осужденной предоставили рассрочку выплаты на 10 месяцев.